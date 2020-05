Serie A: club di Emilia Romagna e Napoli riprendono gli allenamenti il 4 Maggio

I quattro club emiliani di Serie A, ovvero Spal, Sassuolo, Bologna e Parma il 4 maggio potranno tornare ad allenarsi, nonostante sia appena iniziata la fase 2 Coronavirus. A dare l’ufficialità l’ordinanza firmata da Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna che ha rilasciato queste dichiarazioni: “È consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali”.

Oltre a questi club anche il Napoli sembra essere intenzionato a far riprendere gli allenamenti ai propri tesserati. In tal senso nel pomeriggio è attesa una conferenza stampa del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che affronterà anche il tema legato alla ripresa agonistica.

A tal proposito il club di Aurelio De Laurentiis è sempre stato favorevole a riprendere quanto prima gli allenamenti.

Ascolta l’intervista esclusiva al procuratore sportivo Alessandro Canovi!