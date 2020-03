L’emergenza coronavirus non risparmia nessuno. Dopo Premier League e Ligue One, sospese in mattinata, è arrivato lo stop della Bundesliga; il massimo campionato tedesco è l’ultimo tra i maggiori campionati europei ad aver preso una decisione inevitabile per fermare il virus. Ricordiamo che, fino a questa mattina, la ventiseiesima giornata di Bundesliga si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse nonostante alcune giocatori (Thiago Alcantara in primis) non gradissero questo tipo di ipotesi. Il calcio si ferma in blocco con la speranza di poter ripartire il prima possibile; ora, però, la salute delle persone viene prima di tutto.

“Il genio ha di bello che somiglia a tutto il mondo e che nessuno gli somiglia.”

Ralf Rangnick è un po’ Wenger, un po’ Völler, un po’ Zorc e un po’ Berlusconi… è un po’ tutti, ma nessuno di questi, perché forse è la perfetta fusione tra questi uomini qui citati. Rangnick è genio calcistico a tutto tondo: giocatore, allenatore, direttore sportivo, scout e dirigente, ed è grazie a questa sua eccezionale polivalenza che si è meritato prima un posto come Head of Sport and Development Soccer del gruppo Red Bull (proprietario di numerose squadre di calcio come Salisburgo e Lipsia). I risultati ottenuti nei vari campi hanno fatto drizzare le antenne a Gazidis che ora lo vuole come manager tuttofare al Milan, dove prenderebbe il posto dei non troppo concordi Pioli, Boban, Massara e Maldini. Ne abbiamo parlato nel podcast tematico riguardante la Bundesliga.