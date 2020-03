PSG-Borussia Dortmund: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Borussia Dortmund fa visita al PSG per il ritorno degli ottavi di Champions League, in un Parco dei Principi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Parigini che proveranno a ribaltare il 2-1 subito in Germania, ma senza Herrera (infortunato), Meunier e Verratti (squalificati). Kurzawa tallonato da Bernat sulla fascia sinistra. A centrocampo Tuchel avanzerà Marquinhos sulla linea mediana, mentre Sarabia e Draxler proveranno a impensierire Gueye e Paredes. Non al meglio Cavani e Mbappè che dovrebbero partire dalla panchina. Sul versante opposto, pochi dubbi di formazione per Favre. Emre Can a centrocampo al posto dell’indisponibile Delaney (ai box anche Reus), mentre T. Hazard dovrebbe spuntarla su Brandt per affiancare Sancho sulla trequarti. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund:

PSG-Borussia Dortmund probabili formazioni:

Probabile formazione PSG (4-3-3): K.Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Marquinhos, L. Paredes; Di Marìa, Icardi, Neymar.

Probabile formazione Borussia Dortmund (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Zagadou; Hakimi, Emre Can, Witsel, Raphael Guerreiro; Sancho, T. Hazard; Haaland.

PSG-Borussia Dortmund quote e pronostico:

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.72 4.20 4.00 3.00 1.33 1.37 3.00 1.72 4.30 4.22 3.13 1.33 1.32 3.20 2.56 3.25 2.84 1.89 1.85 1.64 2.17

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

PSG-Borussia Dortmund dove vederla in TV

La Champions League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football (203) e Sky Sport HD (253) alle ore 21:00, nonché sull’app mobile di Sky Go per PC, smartphone e tablet.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A probabili formazioni

–Comparazione quote Serie A

–Premier League probabili formazioni

–Bundesliga probabili formazioni

–Liga probabili formazioni

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.