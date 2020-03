Liverpool-Atletico Madrid: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Anfield si appresta ad ospitare il ritorno degli ottavi di Champions League. Salah e compagni sono chiamati a ribaltare l’1-0 del Wanda Metropolitano. Klopp dovrà ancora fare a meno di Alisson (nonché di Shaqiri e Clyne), mentre recupera Robertson e Henderson. In caso di forfait di quest’ultimo, pronto Oxlade-Chamberlain da mezzala. Dall’altra parte Simeone ha vari nodi da sciogliere: in difesa Felipe è pressato da Gimenez, mentre a centrocampo Marcos Llorente e Joao Felix cercano spazio rispettivamente al centro e sulla fascia. Non è escluso un impiego di quest’ultimo (come anche di Correa) al posto di Diego Costa, assente nella gara d’andata (in tal caso Llorente troverebbe posto in mediana con Saùl che slitterebbe sulla fascia destra). In dubbio Lemar. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Liverpool-Atletico Madrid:

Liverpool-Atletico Madrid probabili formazioni:

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Adriàn; Alexander-Arnold, Van Dijk, J. Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Saùl Niguez,Thomas, Koke; Diego Costa, Morata.

Liverpool-Atletico Madrid quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.55 3.80 6.50 1.75 1.95 2.05 1.75 1.55 3.80 6.25 1.83 1.91 1.95 1.75 1.54 3.95 6.77 1.80 1.94 1.97 1.78

Liverpool-Atletico Madrid dove vederla in TV

La Champions League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football (201) e Sky Sport HD (252) alle ore 21:00, nonché sull’app mobile di Sky Go per PC, smartphone e tablet.

