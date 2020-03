Valencia-Atalanta: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

In un Mestalla a porte chiuse, causa emergenza Coronavirus, si gioca il ritorno degli ottavi di Champions League. Gli uomini di Gasperini, che dovrà fare a meno di Toloi per infortunio, proveranno a difendere il vantaggio maturato grazie al 4-1 di San Siro. Nessun dubbio di formazione per il tecnico della Dea. Valencia privo di Piccini, Garay, Gabriel Paulista e Maxi Gomez. Tra i pali torna Cillessen (all’andata aveva giocato il secondo Domenéch). Scalpita per una maglia da titolare Florenzi (non convocato all’andata perché colpito da varicella), che dovrà battere la concorrenza di Ferran Torres. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni di Valencia-Atalanta:

Valencia-Atalanta probabili formazioni:

Probabile formazione Valencia (4-1-4-1): Cillessen; Wass, Mangala, Diakhaby, Gayà; Kondogbia; Ferran Torres, Parejo, Soler, Cheryshev; Gameiro.

Probabile formazione Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata.

Valencia-Atalanta quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.80 3.75 2.30 2.62 1.42 1.40 2.87 2.80 3.70 2.25 2.60 1.45 1.40 2.70 2.78 3.70 2.38 2.70 1.43 1.35 3.03

Valencia-Atalanta dove vederla in TV

La Champions League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport 1 (201) e Sky Sport HD (252) alle ore 21:00, nonché sull’app mobile di Sky Go.

