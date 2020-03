Genoa-Parma: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Molto probabilmente il campionato di Serie A chiuderà i battenti, non sappiamo se la stagione sarà sospesa o annullata. Per il momento si naviga a vista e la situazione sembra decisamente essere sfuggita di mano. La giornata numero 27 di Serie A nel caso si continuasse, si svolgerebbe tra venerdì 13 e domenica 15. Al momento il programma prevede due anticipi di venerdì che sono: alle ore 18:30 Hellas Verona-Napoli ed alle 20:45 Bologna-Juventus. Sabato sono fissate tre sfide SPAL-Cagliare alle 15:00, Genoa-Parma alle 18:00 e Torino-Udinese alle 20:45. La domenica, alle 12:30, il Lecce di Liverani ospita il Milan, mentre alle 15:00 sono previste solamente due partite: Fiorentina-Brescia ed Atalanta-Lazio. Alle ore 18:00 l’Inter di Conte a San Siro affronta il Sassuolo. La giornata di Serie A si conclude con il ritorno di mister Ranieri all’Olimpico, dove alle 20:45 va in scena la sfida tra Roma e Sampdoria. Tra lunedì e martedì si svolgerà un Consiglio straordinario per discutere del destino del nostro campionato tra tutte le parti interessate e capiremo meglio cosa ne sarà della Serie A nei prossimi mesi. Andiamo ora, nello specifico, a vedere le probabili formazioni e le quote di Genoa-Parma:

Genoa-Parma probabili formazioni:

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Masiello; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Criscito; Pandev, Sanabria.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Genoa-Parma quote e pronostico:

*In attesa di comunicazione, la partita potrebbe essere rinviata.*

Genoa-Parma dove vederla in TV

La partita tra Genoa e Parma sarà trasmessa su SkySportSerieA.

