Milan-Genoa: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 15:00 a San Siro torna il campo il Milan di Stefano Pioli, che ospita il Genoa di Davide Nicola. I rossoneri sono settimi in classifica a tre punti di distanza dal Napoli, avendo una partita in meno, mentre il Genoa è diciottesimo con un punto di svantaggio dalla zona salvezza, occupata dai cugini doriani, che contano però una partita in meno. Le due squadre sembrano in un buon momento di salute, avendo trovato quel poco di continuità che è sempre mancata durante la stagione. Il Milan nelle ultime cinque partite è uscito sconfitto solo dal derby con l’Inter, mentre nelle restanti quattro partite ha collezionato due pareggi e due vittorie; stesso rullino di marcia per i ragazzi di Nicola, che nelle ultime cinque uscite hanno perso solo con la Lazio, pareggiato con Fiorentina ed Atalanta e vinto con Cagliari e Bologna. Pioli dovrà rinunciare a tre infortunati: Donnarumma, Krunic e Duarte; non vi sono squalificati tra i rossoneri, mentre sono diffidati Romagnoli e Musacchio. In casa Genoa sono quattro gli indisponibili per infortunio: Pajac, Radovanovic, Ghiglione e Lerager; nessuno squalificato, Ghiglione, Pandev e Schone sono i diffidati. La gara sarà arbitrata da Daniele Doveri della sezione di Roma 1. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-Genoa:

Milan-Genoa formazioni ufficiali:

Milan: In attesa

Genoa: In attesa

Milan-Genoa dove vederla in TV

La partita tra Milan e Genoa sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

