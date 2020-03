Sampdoria-Hellas Verona: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Alle 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genoa tornano in campo Sampdoria ed Hellas Verona. Entrambe le formazioni non giocano dal 16 Febbraio, e contano due partite in meno rispetto alle squadre che fino ad oggi hanno giocato regolarmente secondo il calendario. I blucerchiati sono al momento quartultimi con una lunghezza di vantaggio sui cugini Genoani terzultimi, che hanno però giocato una partita in più; l’Hellas è a 35 punti, all’ottavo posto, a soli quattro punti dal Napoli sesto, che ha disputato due gare in più dei veronesi. Tre indisponibili per Ranieri, due per squalifica Murru e Ramirez, mentre Ferrari non ci sarà per infortunio; tre i diffidati che sono Colley, Murru e Ferrari. Tra gli scaligeri è squalificato Veloso, sono fermi in infermeria Borini e Faraoni, mentre sono ben sei i diffidati: Verre, Faraoni, Rrahmani, Kumbulla, Pessina e Lazovic. La gara sarà diretta dall’arbitro Paolo Valeri della Sezione di Roma 2. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sampdoria-Hellas Verona:

Sampdoria-Hellas Verona formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: In attesa

HELLAS VERONA: In attesa

Sampdoria-Hellas Verona dove vederla in TV

La partita tra Sampdoria ed Hellas Verona sarà trasmessa su SkySport.

