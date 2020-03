Getafe-Celta Vigo: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Getafe, grazie al successo sul Maiorca, è tornato al quarto posto e ora cerca continuità per restare sul treno Champions. Il Celta Vigo, quattro risultati utili consecutivi, vuole continuare su questa striscia in ottica salvezza. I padroni di casa scenderanno in campo con il classico 4-4-2. Tra i pali David Soria con la linea difensiva guidata da Djené al cui fianco agirà Cabaco con due come Olivera e Damian Suarez a presidiare le corsie. In mezzo al campo l’intelligenza tattica di Maksmimovic e la forza fisica di Arambarri più due come Kenedy e Nyom a dare qualità sulle fasce. In avanti spazio a Mata e Molina. Ospiti con il 4-3-3. In porta spazio a Blanco protetto dalla coppia difensiva Murillo-Araujo mentre le corsie saranno presidiate da Olaza e Hugo Mallo. Centrocampo con Okay a dettare i tempi e Bradaric-Rafinha a dare dinamismo e qualità al reparto. La punta Smolov avrà ai suoi lati Denis Suarez e Santi Mina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Getafe-Celta Vigo:

Getafe-Celta Vigo probabili formazioni:

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Olivera, Cabaco, Djené, Damian Suarez; Kenedy, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Mata, Molina.

Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Olaza, Murillo, Araujo, Hugo Mallo; Bradaric, Okay, Rafinha; Denis Suarez, Smolov, Santi Mina.

Getafe-Celta Vigo quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.83 3.20 5.00 1.47 2.50 2.25 1.57 1.83 3.25 5.00 1.50 2.50 2.25 1.57 1.85 3.20 5.05 1.47 2.56 2.23 1.61

Per questa sfida consigliamo l’uno tra l’1.83 e l’1.85.

Getafe-Celta Vigo dove vederla in TV

La partita tra Getafe e Celta Vigo verrà trasmessa su Dazn.

Sarà doppio scontro Italia-Spagna, dunque, in Europa League: Inter-Getafe e Siviglia-Roma, andiamo a scoprire meglio le nostre avversarie nel podcast tematico riguardante l’universo Liga!

Siviglia e Getafe segnano poco e subiscono poco meno, pertanto non sembrano avversarie irresistibili numeri alla mano, ma la classifica dice ben altro: rispettivamente terza e quarta, le due compagini sono le vere sorprese di questa bella stagione di Liga. Tra vecchie conoscenze della Serie A, giovani interessanti ed esperti calciatori che da anni militano nel campionato spagnolo, queste due squadre allenate dai preparatissimi Lopetegui (Siviglia) e Bordalás (Getafe) risultano complicate da affrontare: reparti stretti, ripartenze fulminanti, palleggiatori di qualità ma anche attaccanti poco prolifici. Pregi e difetti, dunque, delle nostre prossime avversarie in Europa League, sognando notti magiche e sorteggi più morbidi.