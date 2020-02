Podcast Liga: Raul Albiol pilastro della difesa

Muscoli e velocità non sono tutto per un difensore nel calcio moderno, ne sanno qualcosa Napoli e Villarreal, per questo un eroe silenzioso come Raul Albiol può risultare fondamentale anche se meno appariscente. Albiol è stato sempre un leader silenzioso ma ha saputo coniugare cervello, visione, tecnica e un’ottima fase difensiva, tutte queste belle caratteristiche lo hanno portato ad essere un pilastro di ogni squadra in cui abbia giocato e alla veneranda età di 34 anni gli hanno permesso di tornare in Nazionale. Nel podcast tematico riguardante il mondo Liga abbiamo spiegato e raccontato Raul Albiol.