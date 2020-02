West Ham-Southampton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventottesima giornata di Premier League offrirà un interessantissimo match tra West Ham e Southampton, calcio d’inizio fissato alle 16:00 di sabato 29 febbraio. La classifica vede le due squadre battagliare per salvarsi: Hammers messi male in diciottesima posizione con 24 punti, Saints più tranquilli in dodicesima con ben 34 punti. David Moyes rischia di saltare visto che la sua cura non sta funzionando, tra i papabili a sostituirlo c’è anche il cavallo di ritorno Pellegrini oltre che l’italiano Donadoni; per il match saranno out Wilshere, Soucek, Fredericks e Yarmolenko. Ralph Hasenhuttl per questo match non avrà a disposizione il solo Redmond mentre Walker-Peters non è al meglio ma dovrebbe esserci, qualora dovesse alzare bandiera bianca toccherebbe a uno tra Valery e Romeu (con quest’ultimo scalerebbe Ward-Prowse in difesa). Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di West Ham-Southampton:

West Ham-Southampton probabili formazioni:

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Fabianski; Ngakia, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Fornals, Anderson; Antonio.

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Djenepo, Ward-Prowse, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Long.

West Ham-Southampton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.62 3.50 2.60 2.00 1.77 1.61 2.30 2.65 3.60 2.55 2.05 1.72 1.60 2.20 2.73 3.40 2.57 2.03 1.73 1.55 2.35

Questa volta ci vogliamo fidare del West Ham e pertanto consigliamo il segno 1.

West Ham-Southampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

