Il match che chiuderà il ventottesimo turno di Premier League si giocherà domenica 1 marzo alle ore 15:00: Tottenham-Wolverhampton, appuntamento a Londra per un gran bel match! La classifica vede le due squadre lottare per guadagnarsi un posto nelle coppe europee del prossimo anno: Spurs sesti con 40 punti, Wolves ottavi con 39 punti. Continua la moria dei campioni in casa Spurs: Mou non avrà a disposizione Foyth, Kane, Sissoko e Son per questo match, in dubbio invece Sessegnon che però con tutta probabilità si renderà eleggibile per una convocazione. Tutti a disposizione di Espírito Santo che quindi potrà schierare tutti i suoi uomini migliori: gli unici ballottaggi riguardano Dendoncker-Saiss per un ruolo in difesa e Vinagre-Jonny per un posto sull’out di sinistra. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Wolverhampton:

Tottenham-Wolverhampton probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (3-4-3): Lloris; Davynson, Alderweireld, Tanganga; Aurier, Lo Celso, Winks, Davies; Lamela, Moura, Bergwijn.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Boly, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Jota.

Tottenham-Wolverhampton quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.40 3.20 3.10 1.65 2.20 1.87 1.90 2.30 3.20 3.10 1.65 2.15 1.91 1.80 2.45 3.25 3.00 1.65 2.15 1.85 1.89

Per questo match consigliamo il GOAL ed il segno 1… confidiamo nel Tottenham, nonostante le assenze pesanti.

Tottenham-Wolverhampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

