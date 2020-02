Brema-Eintracht: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Werder Brema è sempre più in crisi; sconfitta con il Dortmund, peggior difesa della Bundesliga e la sensazione che la squadra non abbia la forza per raggiungere la salvezza. L’Eintracht, seconda sconfitta consecutiva, ha l’occasione di rialzare la testa. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-3. Tra i pali Pavlenka con Toprak a guidare il terzetto difensivo; ai suoi lati agiranno Veljkovic e Moisander. In mezzo al campo la qualità di Klaassen e l’intelligenza tattica di Bittencourt; fondamentali i due esterni, Gebre Selassie e Augustinsson, che dovranno svolgere entrambe le fasi di gioco. La punta Selke, sarà supportato ai lati, da Osako e Rashica. Ospiti che si schiereranno con il 4-2-3-1. In porta spazio a Trapp con la linea difensiva guidata da Abraham al cui fianco agirà Hinteregger mentre le corsie saranno presidiate da Toure e N’Dicka. In mezzo al campo spazio alla forza fisica di Kohr e il dinamismo di Hasebe. Trequarti con Kamada e due come Chandler e Kostic sulle corsie. In avanti André Silva. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Brema-Eintracht:

Brema-Eintracht probabili formazioni:

Probabile formazione Werder Brema (3-4-3): Pavlenka; Veljkovic, Toprak, Moisander; Gebre Selassie, Klaassen, Bittencourt, Augustinsson; Osako, Selke, Rashica.

Probabile formazione Eintracht Francoforte (4-2-3-1): Trapp; Toure, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Kohr, Hasebe; Chandler, Kamada, Kostic; André Silva.

Brema-Eintracht quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.50 3.60 2.62 2.10 1.65 1.55 2.30 2.55 3.50 2.55 2.20 1.62 1.53 2.35 2.57 3.45 2.69 2.25 1.60 1.50 2.48

Per questa sfida consigliamo due tipologie di scommessa: l’Over2.5 tra l’1.60 e l’1.65 e il Goal tra l’1.50 e l’1.55.

Brema-Eintracht dove vederla in TV

La partita tra Brema ed Eintracht verrà trasmessa su Sky Sport Arena.

