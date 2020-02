Leverkusen-Augsburg: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il Leverkusen, dopo il successo all’ultimo secondo in casa dell’Union Berlino, è a meno sei dal primo posto e non ha nessuna intenzione di smettere di sognare. L’Augsburg, una vittoria nelle ultime cinque, ha biosgno di cambiare marcia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-2-3-1. In porta spazio a Hradecky con la linea difensiva guidata da Sven Bender al cui fianco agirà Tapsoba mentre le corsie saranno presidiate da Lars Bender e Sinkgraven con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la qualità di Aranguiz e l’intelligenza di Amiri. Trequarti con Demirbay in mezzo e due come Havertz e Bailey sulle corsie. L’unica punta sarà Volland. Ospiti che risponderanno con il solito 4-4-2. Tra i pali spazio a Koubek con la linea difensiva guidata da Jedvaj al cui fianco agirà Gouweleeuw mentre le corsie saranno presidiate da Iago e Framberger con il primo maggiormente propenso alla fase di spinta. In mezzo al campo la qualità di Baier e la forza fisica di Khedira con due come Richter e Max a supportare la coppia offensiva formata da Niederlechner e Finnbogason. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leverkusen-Augsburg:

Leverkusen-Augsburg probabili formazioni:

Probabile formazione Bayer Leverkusen (4-2-3-1): Hradecky; Lars Bender, Sven Bender, Tapsoba, Sinkgraven; Aranguiz, Amiri; Havertz, Demirbay, Bailey; Volland.

Probabile formazione Augsburg (4-4-2): Koubek; Iago, Gouweleeuw, Jedvaj, Framberger; Richter, Khedira, Baier, Max; Niederlechner, Finnbogason.

Leverkusen-Augsburg quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.47 4.50 6.50 2.50 1.47 1.57 2.25 1.45 4.60 7.00 2.55 1.48 1.62 2.15 1.47 4.55 6.65 2.63 1.45 1.60 2.25

Il Leverkusen parte favorito con l’uno quotato tra l’1.45 e l’1.47. Consigliamo anche l’Over2.5 la cui variazione va dall’1.45 all’1.48 e il Goal quotato tra l’1.57 e l’1.62.

Leverkusen-Augsburg dove vederla in TV

La partita tra Leverkusen e Augsburg verrà trasmessa su Sky Sport Arena.

