Sheffield-Brighton: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno dei match più significativi della ventisettesima giornata di Premier League si disputerà sabato 22 febbraio alle ore 16:00, quando a Bramall Lane si affronteranno Sheffield e Brighton. La classifica vede le due squadre in piena corsa per i rispettivi obiettivi: le Blades erano partite per salvarsi ma ora hanno spostato la mira verso un piazzamento in zona Europa ed il sesto posto con 39 punti non solo li vede in zona Europa League ma addirittura li candida per la corsa alla Champions, i Seagulls continuano invece a rincorrere la salvezza ed il quindicesimo posto con 27 punti, seppur non molto sicuro, concede al Brighton un piccolo vantaggio sulle inseguitrici. Le Blades scenderanno in campo per i tre punti ovviamente ed una vittoria potrebbe perfino vederli quarti a fine giornata; tutti a disposizione di Chris Wilder per questo match. Graham Potter sta conducendo il Brighton verso una complicata salvezza nonostante le mille difficoltà, ma quantomeno l’infermeria si va pian piano svuotando; per il match saranno out Bong ed Izquierdo, mentre Kayal sta recuperando e potrebbe anche entrare tra i convocati. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Sheffield-Brighton:

Sheffield-Brighton probabili formazioni:

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Sharp.

Probabile formazione Brighton (4-3-2-1): Ryan; Alzate, Webster, Dunk, Burn; Propper, Stephens, Mooy; Gross, Trossard; Murray.

Sheffield-Brighton quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendeza. Probabilità di vincita e altre informazioni su Portale AAMS.

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.95 3.30 4.20 1.66 2.20 1.95 1.83 1.90 3.30 4.20 1.67 2.10 1.95 1.75 1.95 3.35 4.19 1.65 2.15 1.89 1.85

Vista la differenza tra i due club non possiamo che consigliare il segno 1, altrimenti il NO GOAL è un’ottima opzione

PER APPROFITTARE DEL BONUS DI BENVENUTO OFFERTO DA BETWAY CLICCA QUI!

Sheffield-Brighton ove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.