Probabili Formazioni LaLiga 2019/2020: 20° giornata

Probabili formazioni LaLiga Santander 2019/2020 – La ventesima giornata di Liga inizierà venerdì 17 gennaio l’anticipo Leganes-Getafe (calcio d’inizio ore 21.00). Nella giornata di sabato si giocheranno quattro partite con gli occhi puntati sul Bernabeu dove il Real Madrid ospiterà il Siviglia. Domenica alle 21.00 è il turno del Barcellona che riceverà, al Camp Nou, il Granada. Interessante anche Betis-Real Sociedad con il calcio d’inizio previsto per le 14.00. Di seguito, nel dettaglio, le probabili formazioni de’ LaLiga Santander.

Probabili formazioni LaLiga Santander:

LEGANES-GETAFE

venerdì 17 gennaio ore 21.00

Probabile formazione Leganes (5-3-2): Cuéllar; Kevin Rodrigues, Jonathan Silva, Awaziem, Omeruo, Rosales; Óscar Rodríguez, Rubén Pérez, Roque Mesa; Braithwaite, En-Nesyri.

Probabile formazione Getafe (4-4-2): David Soria; Nyom, Cabrera, Djené, Damian Suarez; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Jason; Mata, Molina.

LEVANTE-ALAVES

sabato 18 gennaio ore 13.00

Probabile formazione Levante (4-4-2): Aitor Fernández; Garcia, Postigo, Cabaco, Coke; Bardhi, Campana, Radoja, Rochina; Mayoral, Roger

Probabile formazione Alavés (4-4-2): Pacheco; Duarte, Ely, Laguardia, Ximo Navarro; Luis Rioja, Pons, Manu Garcia, Aleix Vidal; Joselu, Lucas Perez.

REAL MADRID-SIVIGLIA

sabato 18 gennaio ore 16.00

Probabile formazione Real Madrid (4-3-3): Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Isco, Jovic, Bale.

Probabile formazione Siviglia (4-3-3): Vaclik; Reguilón, Diego Carlos, Carrico, Jesus Navas; Joan Jordán, Banega, Fernando; Nolito, De Jong, Munir.

OSASUNA-VALLADOLID

sabato 18 gennaio ore 18.30

Probabile formazione Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Íñigo Pérez, Aridane, David Garcia, Nacho Vidal; Brasanac, Oier; Ruben Garcia, Adrian, Roberto Torres; Chimy Ávila.

Probabile formazione Valladolid (4-4-2): Masip; Nacho Martinez, Salisu, Olivas, Moyano; Villa, Michel, Joaquin, Plano; Unal, Sergi Guardiola.

EIBAR-ATLETICO MADRID

sabato 18 gennaio ore 21.00

Probabile formazione Eibar (4-4-2): Dmitrovic; Cote, Bigas, Burgos, Tejero; Inui, Diop, Escalante, Orellana; Sergi Enrich, Charles.

Probabile formazione Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Lodi, Gimenez, Felipe, Trippier; Saul, Herrera, Thomas, Correa; Morata, Joao Felix.

MAIORCA-VALENCIA

domenica 19 gennaio ore 12.00

Probabile formazione Maiorca (5-3-2): Reina; Lumor, Sedlar, Raíllo, Valjent, Gamez; Kubo, Baba, Salva Sevilla; Lago Junior, Budimir.

Probabile formazione Valencia (4-4-2): Cillessen; Gayá, Gabriel Paulista, Diakhaby, Wass; Cheryshev, Parejo, Coquelin, Soler; Maxi Gomez, Gameiro.

BETIS-REAL SOCIEDAD

domenica 19 gennaio ore 14.00

Probabile formazione Betis (3-4-2-1): Robles; Sidnei, Bartra, Mandi; Moreno, Guardado, Alena, Emerson; Joaquin, Canales; Iglesias.

Probabile formazione Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Munoz, Llorente, Le Normand, Zaldua; Odegaard, Guevara, Merino; Oyarzabal, William José, Portu.

VILLARREAL-ESPANYOL

domenica 19 gennaio ore 16.00

Probabile formazione Villarreal (4-3-3): Asenjo; Quintillà, Pau Torres, Albiol, Mario; Trigueros, Anguissa, Iborra; Chukwueze, Gerard, Moi Gomez.

Probabile formazione Espanyol (4-4-2): Diego Lopez; Dídac Vila, Bernardo, Naldo, Javi Lopez; Vargas, Roca, David Lopez, Darder; Calleri, De Tomás.

BILBAO-CELTA VIGO

domenica 19 gennaio ore 18.30

Probabile formazione Bilbao (4-2-3-1): Unai Simón; Yuri, Inigo Martinez, Yeray, Capa; Unai Lopez, Dani Garcia; Muniain, Raul Garcia, Williams; Kodro.

Probabile formazione Celta Vigo (4-3-3): Blanco; Olaza, Aidoo, Costas, Mallo; Fran Beltrán, Okay Yokuşlu, Rafinha; Pione Sisto, Iago Aspas, Santi Mina.

BARCELLONA-GRANADA

domenica 19 gennaio ore 21.00

Probabile formazione Barcellona (4-3-3): ter Stegen; Alba, Lenglet, Pique, Sergi Roberto; Vidal, Busquets, Rakitic; Fati, Messi, Griezmann.

Probabile formazione Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Neva, German, Domingos Duarte, Victor Diaz; Gonalons, Herrera; Machis, Carlos Fernandez, Puertas; Soldado.



Il podcast tematico sulla Liga, relativo alla ventesima giornata, è all’insegna del duello in vetta alla classifica di Barcellona e Real Madrid. Entrambe le squadre sono appaiate a 40 punti e se la vedranno rispettivamente con Granada e Siviglia. La lotta per un posto in Champions League entra nel vivo e i punti a dividere le pretendenti sono pochi, appena 5 per quattro squadre. Il Mallorca, che deve uscire dalla zona retrocessione, se la vedrà con il Valencia che sta vivendo un ottimo periodo di forma. Leganes ed Espanyol restano guardinghe sperando di approfittare di eventuali passi falsi degli isolani.