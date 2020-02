Crystal Palace-Newcastle: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventisettesima giornata di Premier League offrirà un interessantissimo match tra Crystal Palace e Newcastle, match fissato per sabato 22 febbraio alle ore 16:00. La classifica vede le due squadre appaiate: le Eagles sono quattordicesime con 30 punti mentre i Magpies sono tredicesimi con 31 punti. Roy Hodgson vede i suoi ragazzi in difficoltà: negli ultimi cinque turni sono arrivate tre sconfitte e due pareggi, ora il Palace rischia di scivolare in classifica e rimanere invischiato nella lotta per la salvezza se non dovessero arrivare vittorie nei prossimi turni; per il match Hodgson non avrà a disposizione Kelly, Sakho, Schlupp e Tosun, mentre Tomkins è in fase di recupero e potrebbe farcela per andare almeno in panchina. Steve Bruce non vince da tre turni (due pareggi ed una sconfitta) ma il mercato di gennaio ha regalato armi importanti che appena entreranno bene negli schemi del Newcastle daranno un’importante mano; out per questo match in molti: Manquillo, Krafth, Dummett e Willems, in forte dubbio invece Gayle, Clark e Carroll. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Newcastle:

Crystal Palace-Newcastle probabili formazioni:

Probabile formazione Crystal Palace (4-2-3-1): Guaita; Ward, Dann, Cahill, van Aanholt; McCarthy, McArthur; Ayew, Milivojevic, Zaha; Benteke.

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Schar; Lazaro, Almiron, Hayden, Bentaleb, Rose; Joelinton, Saint-Maximin.

Crystal Palace-Newcastle quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.90 3.30 4.33 1.50 2.50 2.20 1.65 1.87 3.25 4.33 1.50 2.50 2.25 1.57 1.95 3.20 4.45 1.50 2.47 2.15 1.65

Confidiamo nei ragazzi di Hodgson, perciò consigliamo il segno 1.

Crystal Palace-Newcastle dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

