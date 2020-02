Southampton-Aston Villa: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La ventisettesima giornata di Premier League ci presenterà un match fondamentale in chiave salvezza: Southampton-Aston Villa, appuntamento al St Mary Stadium per sabato 22 febbraio alle ore 16:00. La classifica, come detto, ci parla di due squadre che cercano punti per salvarsi: i Saints sono dodicesimi con 31 punti, mentre i Villans stazionano in diciassettesima con appena 25 punti. Hasenhuttl, nonostante le tre sconfitte nelle ultime cinque gare, è diventato un idolo dei tifosi per aver già salvato il Southampton lo scorso anno in una situazione eccezionalmente complessa, ora sta guidando egregiamente i Saints verso un’altra salvezza nonostante le difficoltà; Hasenhuttl non avrà a disposizione l’ala Redmond per infortunio, mentre l’attaccante Boufal non è al meglio ma sarà del match partendo dalla panchina. Dean Smith viene da due sconfitte consecutive ma nonostante questo ruolino negativo, al momento, è ancora fuori dalla zona rossa, in più i tanti infortuni dei big non hanno aiutato a fare punti in questa stagione; out per il match Heaton, McGinn e Wesley, mentre il difensore Mings ha recuperato dall’infortunio ed entrerà nella lista dei convocati. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Southampton-Aston Villa:

Southampton-Aston Villa probabili formazioni:

Probabile formazione Southampton (4-4-2): McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Armstrong; Ings, Long.

Probabile formazione Aston Villa (3-4-3): Reina; Konsa, Engels, Hause; Guilbert, Nakamba, Luiz, Targett; El Ghazi, Samatta, Grealish.

Southampton-Aston Villa quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.61 4.20 5.00 2.30 1.61 1.66 2.20 1.60 4.00 5.00 2.25 1.60 1.65 2.10 1.63 4.10 5.19 2.25 1.60 1.62 2.20

Considerata la necessità di fare punti da parte di entrambe ci aspettiamo diversi gol, pertanto consigliamo l’OVER 2,5 ed il GOAL.

Southampton-Aston Villa dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

