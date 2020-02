Ludogorets-Inter: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Si alza il sipario sui sedicesimi di Europa League! Si entra nella fase ad eliminazione diretta e l’andata dei sedicesimi di finale si giocherà giovedì 20 febbraio in due tranche: otto match alle 18:55 ed altrettanti alle 21.00. Alle 18:55 i nerazzurri scenderanno in campo al Dyanko Stefanov Stadium (o Ludogorec Arena) per affrontare i padroni di casa del Ludogorets, la squadra di Conte è discesa in Europa League dopo essersi qualificata come terza nel Girone F dietro Barcellona e Borussia Dortmund. Antonio Conte farà riposare alcuni dei suoi uomini mentre ne testerà degli altri: Ranocchia prenderà il posto di De Vrij al centro della difesa, Moses e Biraghi si prenderanno le fasce mentre Eriksen avrà la sua prima chance da titolare; per il match saranno out Gagliardini, Sensi, Esposito e Asamoah. Pavel Vrba ha detto che “non vediamo l’ora di affrontare l’Inter, è una delle favorite alla vittoria finale”, dunque un’investitura importante per la banda Conte; Vrba avrà tutti i suoi uomini migliori a disposizione per questo match visto che la sua rosa non ha alcun giocatore in infermeria. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Ludogorets-Inter:

Ludogorets-Inter probabili formazioni:

Probabile formazione Ludogorets (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Ludogorets-Inter quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 4.50 3.60 1.66 1.80 1.90 1.85 1.85 4.75 3.70 1.70 1.80 1.91 1.91 1.80 5.05 3.65 1.70 1.80 1.90 1.82 1.88

Il NO GOAL e l’UNDER 2,5 ci sembrano le puntate migliori… ciò detto confidiamo anche nell’Inter, pensiamo possa vincere.

Ludogorets-Inter dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A alle ore 18:55.

