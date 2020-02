Atletico Madrid-Liverpool: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Iniziano gli ottavi di finale di Champions League. Le prime quattro gare verranno giocate in questa settimana, precisamente martedì 18 e mercoledì 19 gennaio, tutte alle ore 21:00. Le partite disputate il primo giorno saranno Atletico Madrid-Liverpool, al Wanda Metropolitano, e Borussia Dortmund-PSG che promette spettacolo considerando gli attacchi delle squadre. Il giorno successivo scenderà in campo l’unica squadra italiana che giocherà in questa settimana: l’Atalanta. I nerazzurri se la vedranno con il Valencia, in Spagna, e contemporaneamente si giocherà il match tra Tottenham e Lipsia. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Atletico Madrid-Liverpool:

Atletico Madrid-Liverpool formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Saul, Thomas, Lemar; Correa, Morata. Formazione ufficiale Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander Arnold, Van Dijk, Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.

Atletico Madrid-Liverpool dove vederla in TV

La partita di Champions League sarà in esclusiva su Canale5 e SkySport1, ma la potrete anche seguire tramite pc, laptop, tablet o smartphone grazie al servizio di SkyGo.

