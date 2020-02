Roma-Gent: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Si alza il sipario sui sedicesimi di Europa League! Si entra nella fase ad eliminazione diretta e l’andata dei sedicesimi di finale si giocherà giovedì 20 febbraio in due tranche: otto match alle 18:55 ed altrettanti alle 21.00. Alle ore 21:00 vedremo la Roma di Fonseca affrontare il Gent in un Olimpico rovente: i tifosi sono stanchi e saturi dall’ennesima annata morta già a febbraio per i giallorossi, dunque i sostenitori della Roma si aspettano dai propri beniamini uno scatto d’orgoglio per rilanciare un’annata fin qui deludente (l’ennesima). Fonseca non avrà a disposizione il secondo portiere Mirante, il difensore Zappacosta ed i centrocampisti Zaniolo, Pastore e Diawara, tutti out per infortunio, l’unico ballottaggio riguarderà il ruolo di trequartista: la maglia da titolare andrà solo ad uno tra Mkhitaryan e Pellegrini. Jess Thorup ha dichiarato “mi piace attaccare senza paura, il mio Gent giocherà all’attacco”, pertanto la Roma è avvisata: il Gent non verrà a fare l’agnello sacrificale a Roma; per Thorup sarà assente il solo bomber Yeremchuk che rientrerà solo a fine marzo dall’infortunio che l’ha costretto ad operarsi. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Roma-Gent:

Roma-Gent probabili formazioni:

Probabile formazione Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluyvert; Dzeko.

Probabile formazione Gent (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus.

Roma-Gent quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.40 4.50 6.00 2.20 1.61 1.80 1.90 1.45 4.33 6.50 2.20 1.60 1.80 1.91 1.42 4.50 7.50 2.21 1.59 1.75 1.96

La difese non eccelse e gli attacchi prolifici ci lasciano pensare ad un match da OVER 2,5… ma se volete puntare sul risultato secco allora vi consigliamo di dare fiducia alla Roma: dunque segno 1.

Roma-Gent dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A alle ore 21:00.

