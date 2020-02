Burnley-Bournemouth: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Sabato 22 febbraio alle ore 16:00 si affronteranno, tra le altre, Burnley e Bournemouth per la ventisettesima giornata di Premier League. La classifica ci racconta di un match piuttosto decisivo per la salvezza: i Clarets sono undicesimi con 34 punti e cercano la definitiva stoccata alla lotta per non retrocedere, le Cherries invece si ritrovano sedicesime con 26 punti ed hanno bisogno di una vittoria per continuare a tenere distante la zona rossa. I Clarets di Dyche stanno portando a casa l’ennesima stagione grazie ad una salvezza raggiunta con largo anticipo, questi risultati hanno consentito a Dyche di entrare nelle mire dei top club inglesi; per il match saranno out Barnes, Gudmundsson e Gibson, mentre Wood e Lowton non al meglio ma saranno tra gli eleggibili. Eddie Howe tra mille difficoltà sta guidando degnamente il Bournemouth verso una difficile salvezza che però, almeno per il momento, sembra realtà; migliora la quesitone infermeria: si va svuotando pian piano, al momento out restano però Brooks, Daniels, Danjuma e Mepham. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Bournemouth:

Burnley-Bournemouth probabili formazioni:

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Cork, Westwood, McNeil; Rodriguez, Vydra.

Probabile formazione Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Smith, Francis, Aké, Rico; Billing, Lerma, Gosling; H. Wilson, C. Wilson, Fraser.

Burnley-Bournemouth quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.15 3.30 3.50 1.66 2.20 1.90 1.85 2.10 3.20 3.50 1.62 2.20 1.95 1.75 2.18 3.25 3.52 1.62 2.21 1.87 1.87

Confidiamo nella banda-Dyche, perciò consigliamo il segno 1.

Burnley-Bournemouth dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

