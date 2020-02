Chelsea-Tottenham: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Il derby di Londra aprirà la ventisettesima giornata di Premier League: a Stanford Bridge andrà in scena Chelsea-Tottenham, fischio d’inizio alle ore 13:30 di sabato 22 febbraio. La classifica ci racconta di un derby che si preannuncia all’ultimo sangue: i Blues sono quarti con 41 punti, gli Spurs quinti con 40, chi vince si prende la zona Champions! Frankie Lampard è reduce dal brutto KO interno contro lo United per 0-2, ora le cose si complicano e le quattro gare senza vittoria cominciano a far rumoreggiare, e non poco, i tifosi; nel Chelsea sarà sicuramente assente Kanté, mentre vanno monitorate le condizioni precarie di Pulisic e Loftus-Cheek. José Mourinho, da quando è diventato tecnico del Tottenham, è stato l’allenatore che ha totalizzato più punti in Premier dopo Klopp, dunque quella dello Special One sembra proprio la strada giusta; per il match non saranno a disposizione di Mou gli infortunati Kane, Sissoko e Foyth, da valutare invece Lamela. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Chelsea-Tottenham:

Chelsea-Tottenham probabili formazioni:

Probabile formazione Chelsea (4-2-3-1): Caballero; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kovacic, Jorginho; Hudson-Odoi, Mount, Willian; Abraham.

Probabile formazione Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Aurier, Alderweireld, Davynson, Davies; Lo Celso, Winks; Moura, Alli, Bergwijn; Son

Chelsea-Tottenham quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 1.80 3.80 4.20 2.00 1.77 1.70 2.10 1.78 3.80 4.10 2.00 1.75 1.72 2.00 1.84 3.70 4.23 2.07 1.70 1.62 2.20

Il segno X ed il GOAL ci sembrano le puntate migliori da fare!

Chelsea-Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30.

