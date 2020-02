Milan-Torino: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La 24esima giornata del campionato di Serie A si chiude stasera con la sfida tra Milan e Torino. Al Giuseppe Meazza di Milano i rossoneri di Stefano Pioli proveranno a scrollarsi di dosso le scorie lasciate dalle ultime rimonte subite contro Inter e Juventus; un compito non semplice, visto e considerato come, nonostante la crisi di risultati, il Torino di Moreno Longo rappresenti un avversario di tutto rispetto. A colpire della rosa granata sono soprattutto le individualità importanti, alcune delle quali finite proprio nel mirino del club meneghino per il prossimo futuro. Ad aver attirato le attenzioni della dirigenza rossonera è soprattutto Salvatore Sirigu, designato erede di Donnarumma nel caso in cui il giovane estremo difensore azzurro dovesse essere ceduto la prossima estate. Tornando al campo, l’ultima grana per Pioli è rappresentata dall’infortunio di Hakan Calhanoglu, con il turco costretto a dare forfait e fuori dalla lista dei convocati. In casa Torino il neo tecnico Longo, dopo la batosta patita in casa contro la Sampdoria al suo esordio sulla panchina della squadra alla quale ha donato di più in carriera, ha un solo ed unico obiettivo: una vittoria di prestigio Perm risollevare il morale dei suoi. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Milan-Torino:

Milan-Torino formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Milan (4-4-1-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Castillejo, Kessiè, Bennacer, Rebic; Paquetà; Ibrahimovic.



Formazione ufficiale Torino (3-4-2-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi; Edera, Berenguer; Belotti.

Milan-Torino dove vederla in TV

La partita tra Milan e Torino sarà trasmessa su SkySportSerieA.

