Oggi, domenica 16 febbraio, alle 12:30 alla Dacia Arena di Udine l’Udinese ospita l’Hellas Verona e la sfida è valevole per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa non vincono dal 12 gennaio, quando superarono con il risultato di 3-1 il Sassuolo; dopo quella sfida i bianconeri hanno perso tre partite consecutivamente contro Parma, Milan ed Inter, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno acciuffato il pareggio in extremis sul campo del Brescia. Umore diametralmente opposto in casa Hellas, i veronesi stanno vivendo una stagione incredibile e in questo momento occupano la sesta posizione e sarebbero qualificato per la prossima Europa League. I ragazzi di Juric non perdono in campionato dal 7 dicembre quando vennero sconfitti 3-2 dall’Atalanta; negli ultimi dieci giorni hanno impreziosito il cammino stagionale, avendo ottenuto, nel recupero della diciassettesima giornata, un ottimo pareggio a Roma contro l’altra rivelazione del campionato, la Lazio, e avendo superato di misura per 2-1 la Juventus nello scorso fine settimana. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Udinese-Hellas Verona:

Udinese-Hellas Verona formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. All. Gotti

Formazione ufficiale Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Pessina; Borini. All. Juric

Dove vedere in TV ed in streaming Udinese-Hellas Verona

La partita tra Udinese e Hellas Verona verrà trasmessa su DAZN e DAZN1.

