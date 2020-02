Atalanta-Roma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La corsa Champions passa inesorabilmente per Bergamo. Alle 20 e 45 il Gewiss Stadium ospiterà Atalanta e Roma, in una gara che assomiglia molto a un crocevia decisivo per la lotta al quarto posto. Una gara impossibile da sbagliare soprattutto per i giallorossi di Paulo Fonseca, che in un inizio di 2020 da incubo e dopo una settimana travagliata provano a ricompattarsi per agganciare proprio i bergamaschi. Decisamente più in salute la truppa di Gasperini, che con una vittoria si porterebbe a +6 in classifica sui giallorossi con scontri diretti a favore: prospettiva allettante per la Dea, che tra pochi giorni dovrà raccogliere ulteriori energie per affrontare lo storico ottavo di finale di Champions League contro il Valencia. A suggellare le previsioni che vedono un’Atalanta alla vigilia nettamente favorita ci pensano anche alcuni dati statistici impossibili da ignorare: i bergamaschi hanno perso soltanto una volta contro i capitolini nelle ultime 10 sfide in campionato. Una tradizione positiva che, continuando stasera, potrebbe scavare un gap in classifica impossibile da colmare per le inseguitrici. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Atalanta-Roma:

Atalanta-Roma formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Formazione ufficiale Roma (4-1-4-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko. All. Fonseca

Atalanta-Roma dove vederla in TV e streaming

La partita tra Atalanta e Roma sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e sul canale DAZN1.

