Sampdoria-Fiorentina: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 15:00 allo stadio Luigi Ferraris di Genova la Sampdoria ospita la Fiorentina di Giuseppe Iachini. Le due formazioni sono separate da appena due punti in classifica, i viola ne contano 25, mentre i blucerchiati 23. I padroni di casa continuano ad allontanarsi dalla zona retrocessione, ora distante 4 punti. Nell’ultimo turno i ragazzi di Ranieri hanno espugnato l’Olimpico di Torino superando i granata per 1-3 grazie ad una super prestazione del ritrovato Gaston Ramirez. Mentre nei due turni precedenti avevano ottenuto appena un punto, frutto di una sconfitta interna con il Napoli per 2-4 e del pareggio, sempre in casa, per 0-0 con il Sassuolo. La viola con Iachini ha sicuramente ritrovato smalto, nonostante ciò negli ultimi due turni è uscita sconfitta dalle sfide con due grandi del nostro calcio: Juventus e Atalanta. Ranieri dovrà rinunciare allo squalificato Ekdal, mentre dovrò monitorare i tre giocatori diffidati: Murru, Ramirez e Ferrari. Nella Fiorentina invece non ci sono squalificati, mentre i diffidati sono Lirola, Pezzella e Chiesa. La gara sarà diretta dall’arbitro Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sampdoria-Fiorentina:

Sampdoria-Fiorentina formazioni ufficiali:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Bertolacci, Thorsby, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Duncan, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Vlahovic, Chiesa.

Dove vedere in TV ed in streaming Sampdoria-Fiorentina

La partita tra Sampdoria e Fiorentina verrà trasmessa su Sky.

