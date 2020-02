Sassuolo-Parma: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Oggi, alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo ospita il Parma e la sfida è valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A. I neroverdi sono in un ottimo momento, si presentano alla sfida dopo due vittorie consecutive e dopo tre vittorie nelle ultime quattro partite. I ragazzi di De Zerbi non perdono dalla sconfitta esterna di Udine del 12 gennaio, da quel momento un pareggio ( con la Sampdoria) e tre vittorie ( con il Torino, con la Roma e con la SPAL). Il Parma si presenta alla sfida con tanta voglia di riscatto, dopo le polemiche della settimana scorsa successive alla sconfitta con la Lazio. I ducali sono comunque molto vicini alla zona europea e vincere in una trasferta così complicata li rilancerebbe. Sarà anche interessante capire se D’Aversa riserverà qualche minuto a Gervinho, dopo che in settimana c’è stato un ravvicinamento con la società. Tre diffidati in casa Sassuolo: Djuricic, Magnanelli e Obiang. Mentre sono due tra le file dei ducali: Hernani e Darmian. La sfida sarà arbitrata da Maurizio Mariani della sezione di Aprilia. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sassuolo-Parma:

Sassuolo-Parma formazioni ufficiali:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All: De Zerbi

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Brugman, Hernani, Kurtic; Gervinho, Cornelius, Siligardi. All: D’Aversa

Sassuolo-Parma dove vederla in TV

La partita tra Sassuolo e Parma sarà trasmessa su DAZN e DAZN1.

