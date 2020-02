Aston Villa-Tottenham: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Aston Villa e Tottenham si affronteranno, per il ventiseiesimo turno di Premier League, domenica 16 febbraio alle ore 15:00. La classifica è in miglioramento per entrambe, ma c’è ancora molto lavoro da fare: i Villans sono appena fuori dalla zona rossa, diciassettesimi con 25 punti, mentre gli Spurs sono sesti con 37 punti. Dean Smith ha rinforzato e non poco la Rosa a gennaio: c’erano da sostituire gli infortunati di lungo corso importanti Heaton, McGinn e Wesley, dunque sono stati acquistati Reina, Drinkwater, Baston e Samatta; i Villans scenderanno in campo ancora col 3-4-3, modulo che ultimamente ha dato qualche buon frutto in cambio. José Mourinho in settimana ha ammesso che il lavoro al Tottenham “non è facile, tutt’altro, ma mi piace!”, dunque lo Special One arriverà con tutte le sue forza in fondo a questa stagione per poi rifondare il Tottenham in estate e startare la nuova stagione con un nuovo organico; Davies e Lamela non sono al meglio ma saranno tra i convocati, out sicuramente Sissoko e Kane, Ndombélé e Gedson Fernandes invece sono in lizza con Lo Celso per una maglia da titolare con l’argentino in vantaggio. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Aston Villa-Tottenham:



Aston Villa-Tottenham formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Aston Villa: Reina, Konsa, Engels, Hause, Guilbert, Drinkwater, Douglas Luiz, Targett, El Ghazi, Samatta, Grealish.

Formazione ufficiale Tottenham: Lloris, Aurier, Alderweireld, Sanchez, Davies, Dier, Winks, Dele, Bergwijn, Son, Lucas.

Aston Villa-Tottenham dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 15:00.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Nel consueto appuntamento settimanale col podcast tematico sulla Premier League abbiamo parlato del difficile cammino dell’Arsenal nel post Wenger. Allenare in Inghilterra è un po’ come regnare su un vasto impero: devi costruire un futuro roseo, tenere i conti apposto, soddisfare il popolo, far progredire la società e portare successi nell’immediato. Wenger è stato un ottimo manager, cosa che non è stato Emery che invece si è dedicato solo alla tattica fregandosene degli aspetti amministrativi e portando a Londra unicamente la sua figura di allenatore… troppo poco per durare in Premier League. C’hanno provato poi con Ljungberg: bravo a gestire lo spogliatoio, ma inadatto alla complessa gestione di un club. Infine è arrivato Mikel Arteta: il giovane ex vice-Guardiola ha portato a Londra una rivoluzione culturale e si sa, le rivoluzioni non si fanno in un giorno…