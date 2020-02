Juventus-Brescia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino la Juventus ospita il Brescia. I bianconeri sono in uno dei periodi più complicati del decennio, nelle ultime tre sfide hanno ottenuto solamente tre punti grazie alla vittoria casalinga contro la Fiorentina. Nelle altre due partite sono arrivate due sconfitte in trasferta contro il Napoli e contro la sorpresa della stagione Hellas Verona. Inoltre in settimana nell’andata di semifinale di coppa italia contro il Milan i ragazzi di Sarri hanno acciuffato il pareggio in extremis grazie al rigore realizzato da Cristiano Ronaldo, dopo aver sofferto tantissimo durante i novanta minuti. Il Brescia occupa la penultima posizione della classifica ed è in crisi da più di un mese e per adesso il terzo cambio in panchina non ha portato risultati. Le rondinelle non vincono in campionato dal 14 dicembre, quando superarono per 3-0 il Lecce. Tra i ragazzi di Lopez ci sono due diffidati: Balotelli e Mateju; tra le fila dei bianconeri i diffidati sono ben quattro: De ligt, Dybala, Bonucci e Cuadrado. La gara sarà arbitrata da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Juventus-Brescia:

Juventus-Brescia formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Rabiot, Bentancur, Ramsey; Cuadrado, Higuain, Dybala. All. Sarri

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso; Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella; Bisoli, Dessena, Bjarnason; Zmrhal; Balotelli, Ayé. All. Lopez

Dove vedere in TV ed in streaming Juventus-Brescia

La partita tra Juventus e Brescia verrà trasmessa su SkySport Serie A e SkySport 252.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.