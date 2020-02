SPAL-Sassuolo: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

L’anticipo delle 12.30 di domenica, valido per la ventitreesima giornata di Serie A, va in scena allo stadio Paolo Mazza di Ferrara con i padroni di casa della SPAL che ospitano il Sassuolo di De Zerbi. I padroni di casa, dopo la vittoria corsara a Bergamo del 20 gennaio contro l’Atalanta, si sono dovuti arrendere al Bologna e alla Lazio, perdendo per 1-3 con il Bologna e 5-1 con i biancocelesti. I ragazzi di Semplici sono ancora in ultima posizione a pari punti con il Brescia, a meno uno dal Genoa e a quattro lunghezze dal Lecce, che ad oggi sarebbe salvo. Tra le file degli spallini rientrano Valoti e Petagna dopo aver scontato la squalifica nel turno precedente. Il Sassuolo è imbattuto da tre turni e viene dall’ottima prova contro la Roma (4-2 per il Sassuolo); mentre nelle due giornate precedenti ha pareggiato per 0-0 con la Sampdoria e vinto per 2-1 con il Torino. Una vittoria contro la SPAL potrebbe lanciare i ragazzi di De Zerbi a ridosso della zona europea, anche se il primo obbiettivo ad oggi resta dare continuità al buon gioco espresso ed ai risultati senza fare voli pindarici. Nessuno squalificato tra le due formazioni, mentre sono in diffida Djuricic e Magnanelli per il Sassuolo e vicari per la SPAL. La gara sarà arbitrata da Piero Giacomelli della sezione di Trieste. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di SPAL-Sassuolo:

Formazione ufficiale SPAL (3-5-2): E.Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Semplici.

Formazione ufficiale Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi

La partita tra SPAL e Sassuolo sarà trasmessa su DAZN e sul canale DAZN1.

