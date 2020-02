Parma-Lazio: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

In attesa del derby di Milano di sta sera alle ore 20:45, il primo posticipo della ventitreesima giornata di Serie A vedrà contrapposte allo stadio Tardini Parma e Lazio. I padroni di casa si presentano alla delicata sfida con i biancocelesti dopo aver conquistato 4 punti nelle ultime due giornate, avendo sconfitto l’Udinese in casa per 2-0 e pareggiato a Cagliari 2-2. I ducali in caso di successo scavalcherebbero l’Hellas al sesto posto, confermandosi in zona Europa League. I biancocelesti nelle ultime settimane hanno avuto una leggera flessione dopo il filotto di vittorie consecutive, ma restano comunque imbattuti in campionato dalla sfida con l’Inter di fine settembre. In caso di vittoria i ragazzi di Inzaghi andrebbero a una sola lunghezza di distanza dalla Juventus e sopratutto porterebbero a 14 i punti di vantaggio sulla Roma quinta in classifica. Entrambi gli allenatori dovranno far fronte alle assenze per la tenuta fisica di alcuni giocatori. In casa Parma non sono al meglio Kulusevski e Cornelius, mentre non sono stati neanche convocati Sepe ed Inglese; Inzaghi invece non potrà contare su Lulic e sugli squalificati Radu e Milinkovic, mentre recupera Correa e Cataldi. I giocatori diffidati del match sono sei, due per il Parma ( Darmian ed Hernani) e quattro per la Lazio ( Felipe Ramos, Acerbi, Cataldi ed Immobile). Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Parma-Lazio:

Parma-Lazio formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Parma (4-3-3):Colombi; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Brugman, Hernani; Caprari, Cornelius, Kurtic. All. D’Aversa.

Formazione ufficiale Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

Parma-Lazio dove vederla in TV

La partita tra Parma e Lazio sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

