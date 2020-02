Brescia-Udinese: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Domenica alle 15 allo stadio Mario Rigamonti il Brescia ospita l’Udinese, la partita è valida per la ventitreesima giornata di Serie A. E’ durato poco il Corini bis alla guida delle rondinelle, l’ex centrocampista è stato in settimana dopo la sconfitta per 2-1 a Bologna. Il Brescia non vince in campionato dal 12 dicembre ed occupa l’ultima posizione in classifica insieme alla SPAL con 15 punti. Il presidente Cellino per risollevare la squadra ha ingaggiato Lopez che contro l’Udinese farà il suo esordio sulla panchina del Brescia. Anche i bianconeri non se la passano benissimo, i ragazzi di Gotti si presentano alla sfida dopo tre sconfitte consecutive contro il Milan, il Parma e l’Inter. L’Udinese non ha calciatori squalificati e diffidati, mentre il Brescia dovrà rinunciare allo squalificato Torregrossa e tener d’occhio i due diffidati Balotelli e Mateju. Gotti non ha convocato Sema e Prodl entrambi sofferenti per un problema al ginocchio e saranno arruolabili per la prossima partita. La gara sarà arbitrata da Marco Piccinini della sezione di Forlì. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Brescia-Udinese:

Brescia-Udinese formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek; Balotelli, Ayé. All.: Lopez.

Formazione ufficiale Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Lasagna, Okaka

Brescia-Udinese dove vederla in TV

La partita tra Brescia e Udinese sarà trasmessa su DAZN e sul canale DAZN1

