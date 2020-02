Inter-Milan: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle 20:45 va in scena allo stadio San Siro il derby di Milano, posticipo della ventitreesima giornata della Serie A, che in questa circostanza vedrà l’Inter giocare in casa ed il Milan in trasferta. I nerazzurri si presentano alla sfida dopo la vittoria della scorsa settimana in trasferta contro l’Udinese; per i ragazzi di Conte la gara è doppiamente importante dato che in caso di vittoria aggancerebbero la Juventus in testa alla classifica. L’Inter si troverà di fronte il miglior Milan della stagione, i rossoneri non perdono dal 5-0 contro l’ Atalanta del 22 dicembre 2019; da quella data i ragazzi di Pioli hanno ottenuto solo risultati utili tra campionato e coppa italia, rilanciandosi per la zona Europa League e raggiungendo le semifinali di coppa italia. Conte dovrà rinunciare a cinque giocatori, di cui tre squalificati. Non saranno del match per squalifica Bastoni, Martinez e Berni, mentre sono fuori per infortunio Handanovic e Gagliardini. Il Milan non ha calciatori squalificati, ma sono fuori per infortunio Duarte e Krunic. I diffidati della sfida sono quattro, tre per i rossoneri (Musacchio, Romagnoli e Conti) ed un solo per l’Inter ( D’Ambrosio). L’ arbitro designato per la partita è Fabio Maresca della sezione di Napoli. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Inter-Milan:

Inter-Milan formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Inter (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Formazione ufficiale Milan (4-4-1-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic. All. Pioli

Inter-Milan dove vederla in TV

La partita tra Inter e Milan sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

