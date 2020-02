Napoli-Lecce: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 15.00 di domenica nove febbraio il Napoli di Gennaro Gattuso ospita al San Paolo il Lecce di Fabio Liverani. I partenopei devo cercare di allungare la striscia di risultati positivi per dimostrare di esser tornati una squadra da vertice. Gli azzurri nelle ultime due uscite di campionato hanno ottenuto due importanti successi contro la Juventus, in casa, e contro la Sampdoria, a Marassi. Se alle ultime due partite di Serie A si aggiunge la sfida di Coppa Itali con la Lazio le vittorie consecutive del Napoli salgono a tre. Gattuso finalmente recupera Koulibaly che affiancherà Manolas al centro della difesa, rientra tra i convocati anche Fabian. Non ci saranno invece Elmas e Malcuit, il primo perchè squalificato, mentre il secondo rientrerà a metà aprile per la lesione del legamento crociato. Il Lecce si presenta al San Paolo galvanizzato dalla prima vittoria casalinga della stagione, avendo sconfitto per 4-0 il Torino, inoltre i ragazzi di Liverani cercheranno di consolidare la quartultima posizione. L’ allenatore giallorosso dovrà rinunciare agli infortunati Meccariello, Babacar, Tachtsidis, Gabriel e Farias. La sfida sarà arbitrata da Antonio Giua della sezione di Olbia Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Napoli-Lecce:

Napoli-Lecce formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Napoli

Formazione ufficiale Lecce

Napoli-Lecce dove vederla in TV

La partita tra Napoli e Lecce sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

