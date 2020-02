Genoa-Cagliari: formazioni ufficiali e dove vederla in TV e streaming

Alle ore 15 a Marassi il Genoa di Davide Nicola ospita il Cagliari di Maran, la sfida è valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. Entrambe le formazioni non stanno passando un momento di eccezionale forma, anche se i padroni di casa nelle ultime settimane hanno ottenuto due pareggi in due trasferte complicatissime per tutte le squadre del campionato, ovvero a Firenze e a Bergamo. I rossoblu occupano la terzultima posizione, considerando l’impegno del Lecce, quartultimo, a Napoli, i ragazzi di Nicola in caso di vittoria potrebbero accorciare le distanze sulla zona salvezza. Gli ospiti non vincono da più di due mesi, dal 2 dicembre, quando superarono in casa la Sampdoria. Questa flessione è costata al Cagliari numerose posizioni in classifica, dal quarto all’ottavo posto. Nelle ultime tre settimane si contano tre pareggi ottenuti con Brescia, Inter e Parma. Gli squalificati del match sono Romero e Behrami per il Genoa, Cigarini per il Cagliari. Per quanto concerne i diffidati Ghiglione, Pandev e Schone per i padroni di casa, Ceppitelli e Nainggolan per gli ospiti. L’arbitro designato per la sfida è Gianpaoo Calvarese della sezione di Teramo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Genoa-Cagliari:

Genoa-Cagliari formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Genoa

Formazione ufficiale Cagliari

Genoa-Cagliari dove vederla in TV

La partita tra Genoa e Cagliari sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

Volete rimanere aggiornati su quote e formazioni?

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.