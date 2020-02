Il calciomercato di Gennaio, detto anche mercato di riparazione, dà la possibilità ai club di riparare a qualche acquisto fatto in estate rivelatosi non all’altezza o di cogliere qualche occasione per puntellare la squadra. Raramente vengono fatti grandi investimenti, tuttavia negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a più di un grande esborso economico, con delle cifre davvero molto importanti. Il mercato di riparazione non è molto apprezzato dai direttori sportivi e sempre più spesso anche dagli stessi allenatori, restii a farsi stravolgere la squadra nel bel mezzo della stagione. Nel corso di questa finestra di mercato non abbiamo assistito a grandissimi colpi, eccezion fatta per il giovane fenomeno Erling Haaland passato dal Salisburgo al Borussia Dortmund, del danese Christian Eriksen dal Tottenham all’Inter, entrambi però non pagati in maniera spropositata, oltre al grande ritorno, romantico, di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Un giocatore importante che incontrerete nell’articolo entra di diritto nella Top 10 dei calciatori più costosi del mercato di gennaio. Scopriamo chi sono, ci saranno delle belle sorprese!

