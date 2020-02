Sheffield-Bournemouth: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Domenica 9 febbraio alle ore 15:00 la ventiseiesima giornata di Premier League ci offrirà un interessantissimo match tra Sheffield e Bournemouth. La classifica sorprende se pensiamo alle premesse estive, ovvero che la neopromossa Sheffield dovesse lottare per la salvezza mentre il Bournemouth avrebbe dovuto posizionarsi tranquillamente a metà stagione: ora le Blades si ritrovano (non casualmente) seste con 36 punti, mentre le Cherries sono sedicesime con 26 punti. Chris Wilder si è reso protagonista, anche grazie alla progettualità della dirigenza dello Sheffield, di un mercato importante che ha visto le Blades dare il benvenuto a Sander Berge (per 21 milioni!), Jack Robinson, Richairo Zivkovic, Jack Rodwell e Panagiotis Retsos, dunque con questi acquisti lo Sheffield esce allo scoperto e si dichiara concorrente a tutti gli effetti per un posto nella prossima EL; tutti a disposizione di Wilder per il match, compreso l’acciaccato McGoldrick che partirà dalla panchina. Eddie Howe non ha ricevuto alcun acquisto dalla propria dirigenza che invece, vista la situazione di classifica e la questione infortuni, avrebbe proprio dovuto pensare a rinforzare una rosa decimata e in difficoltà; out per infortunio Brooks, Mepham, Daniels e Danjuma, fuori per squalifica Lerma ed in forte dubbio gli acciaccati King, Stacey e Kelly che nelle migliori delle ipotesi partiranno per la spedizione ma andranno in panchina. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Sheffield-Bournemouth:



Sheffield-Bournemouth formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Sheffield (3-5-2): Henderson; Basham, Egan, O’Connell; Baldock, Berge, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Sharp.

Formazione ufficiale Bournemouth (4-3-3): Ramsdale; Smith, Francis, Akè, Rico; Gosling, Surman, Billing; H. Wilson, C. Wilson, Fraser.

Sheffield-Bournemouth dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 15:00.

