Torino-Sampdoria: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Il nuovo corso del Torino targato Moreno Longo comincia quest’oggi alle 18. Avversario dei granata sarà una Sampdoria reduce dalla sconfitta interna con il Napoli: nessun punto raccolto per i blucerchiati, ma Claudio Ranieri e i suoi possono trovare conforto in una prestazione tutt’altro che negativa. Avversario dunque in salute quello dei granata che, invece, dovranno lottare contro gli strascichi che un periodo tanto negativo dal punto di vista dei risultati avrà certamente lasciato. Longo in conferenza stampa non ha nascosto le difficoltà dei suoi, ma ha ribadito assoluta fiducia in una squadra che ora dovrà necessariamente dare delle risposte concrete, a cominciare dagli uomini simbolo come Sirigu e Belotti, entrambi in campo dal primo minuto. La Sampdoria dal canto suo, sta dimostrando di essere certamente più attrezzata delle rivali alla corsa salvezza. Un divario certificato non solo dalla classifica relativamente tranquilla, ma anche dal parco giocatori che Ranieri ha a disposizione: se i blucerchiati dovessero centrare i tre punti, potrebbero definirsi, almeno per il momento, fuori pericolo. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria:

Torino-Sampdoria formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Torin (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Belotti, Berenguer. All. Longo

Formazione ufficiale Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru; Thorsby, Ekdal, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri

Torino-Sampdoria dove vederla in TV

La partita tra Torino e Sampdoria sarà trasmessa sul canale Sky Sport Serie A.

