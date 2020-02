Hellas Verona-Juventus: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Un sabato sera infuocato in Serie A. Al Bentegodi di Verona si sfidano Hellas e Juventus, in una gara ricca di contenuti e spunti di riflessione. I bianconeri di Maurizio Sarri vogliono continuare a dare segnali importanti alle inseguitrici nella corsa al titolo, visti e considerati gli impegni non proprio semplicissimi di Lazio e soprattutto Inter, con i nerazzurri impegnati nel derby di Milano. La gara di stasera, tuttavia, sulla carta appare tutt’altro che una passeggiata di salute per la Vecchia Signora: il Verona di Juric vive un momento brillante dal punto di vista fisico e tecnico e, di certo, trarrà importanti motivazioni dalla possibilità di giocarsi anche un ipotetico piazzamento in Europa League. Impossibile da pronosticare ad inizio stagione, considerata la spesa modesta con cui i la dirigenza gialloblu ha costruito la squadra. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Juventus:

Hellas Verona-Juventus formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric

Formazione ufficiale Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt; Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Bentancur; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Hellas Verona-Juventus dove vederla in TV

La partita tra Hellas Verona e Juventus sarà trasmessa sul canale DAZN1.

