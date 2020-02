Bologna-Brescia: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

La Serie A torna ad emozionarci con la giornata numero ventidue, che si giocherà tra sabato 1 e lunedì 3 febbraio. Il match di apertura sarà quello tra Bologna e Brescia, che si sfideranno nel primo dei tre anticipi di sabato alle ore 15:00. Alle 18:00 il Cagliari ospiterà il Parma, mentre alle 20:45 andrà in scena, al Mapei Stadium, la sfida tra Sassuolo e Roma. La domenica, all’ora di pranzo, la partita tra due rivali storiche come Juventus e Fiorentina, che lotteranno per i tre punti e per la gloria all’Allianz Stadium. Alle 15:00 Lazio, Milan ed Atalanta in campo rispettivamente contro SPAL, Hellas Verona e Genoa. Alle 18:00 Lecce-Torino, mentre alle 20:45 l’Inter di Antonio Conte sfiderà l’Udinese alla Dacia Arena. Lunedì 3 febbraio il posticipo, alle ore 20:45, tra Sampdoria e Napoli. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Bologna-Brescia:

Bologna-Brescia formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

Formazione ufficiale Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Ayè, Torregrossa.

Bologna-Brescia dove vederla in TV

La partita tra Bologna e Brescia sarà trasmessa su SkySportSerieA e SkyCalcio1.

