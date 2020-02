Watford-Everton: formazioni ufficiali e dove vederla in TV

Sabato 1 gennaio alle ore 16:00 la venticinquesima giornata di Premier League metterà di fronte due squadre che stanno pian piano risalendo la china grazie al cambio della guida tecnica: Watford-Everton, appuntamento a Vicarage Road. La classifica non sorride a nessuna delle due ma i risultati sono in netto miglioramento: gli Hornets con Pearson si sono risollevati e seppur penultimi con 23 punti ora hanno diverse chance di salvezza che fino a un mese e mezzo fa erano a dir poco impensabili, i Toffees invece si sono rialzati grazie al dinamico duo Ferguson-Ancelotti e ora sono dodicesimi con 30 punti e con la zona Europa di poco più in alto. Nigel Pearson dal mercato ha ottenuto gli attaccanti Joao Pedro e Pussetto, ora si aspetta un qualcosina tra centrocampo e difesa per puntare con più frecce possibili alla salvezza; per il match saranno numerosi gli Hornets out: Sarr, Prodl, Cleverley, Navarro, Femenia, Hughes e Janmaat. Carlo Ancelotti sta lavorando per portare a casa un esterno alto ed un centrocampista, in tal senso sono vive le trattative per i suoi ex Allan e Lozano, oltre che Vecino che al momento sembra il calciatore più vicino a vestire la maglia dei Toffees; assenze pesantissime in casa Everton: Richarlison, Gbamin, Iwobi, Sigurdsson e Gomes non prenderanno parte alla spedizione. Andiamo ora a vedere le formazioni ufficiali di Watford-Everton:



Watford-Everton formazioni ufficiali:

Formazione ufficiale Watford: Foster; Mariappa, Kabasele, Catchcart, Masina; Capoue, Chalobah; Pereyra, Doucourè, Deulofeu; Deeney.

Formazione ufficiale Everton: Pickford; Sidibè, Holgate, Mina, Digne; Walcott, Sigurdsson, Delph, Iwobi; Calvert-Lewn, Richarlison.

Watford-Everton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

Consueto appuntamento settimanale con i podcast tematici di RadioGoal24, quest'oggi per l'universo Premier League tratteremo l'argomento Moise Kean: dai gol in tenera età con Verona e Juventus al fallimento dei suoi primi mesi all'Everton. Il talentuoso attaccante di Vercelli non ha vent'anni ancora ma ha già vissuto diverse vite calcistiche: ha militato nella Juventus, nel Verona e nell'Everton, ha segnato sia in Serie A che in Premier League, è stato valutato e venduto per oltre trenta milioni di euro ed è stato già allenato da maestri come Marco Silva, Max Allegri e Carlo Ancelotti. I gol, le caratteristiche, i ritardi, l'etichetta del giovane campione e quella del bad boy, cosa è stato e cosa ne sarà di Moise Kean, di tutto questo abbiamo parlato nel podcast.