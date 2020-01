Podcast Serie A – La rivalità storica tra Juventus e Fiorentina

Nel podcast settimanale, relativo alla Serie A, abbiamo ripercorso la rivalità storica tra la Juventus e la Fiorentina, in vista dello scontro che le vedrà protagoniste nella prossima giornata. Dagli undici goal segnati dai bianconeri nel lontano 1928, passando per la rivoluzione di Firenze nel momento in cui Roberto Baggio vestì bianconero, sino alle ultime stagioni che hanno sempre riservato importanti emozioni nelle gare tra queste due rivali. In attesa del verdetto del campo, ripassiamo i precedenti che hanno portato due tifoserie a considerare un derby la partita tra le squadre di città così lontane.

