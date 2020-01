Uno dei big match della venticinquesima giornata di Premier League si giocherà sabato 1 gennaio alle ore 18:30, quando a Old Trafford andrà in scena Manchester United-Wolverhampton. Entrambe le squadre concorrono per un posto in zona coppe: sia Red Devils che Wolves sono a 34 punti, rispettivamente in quinta e settima posizione ed in compagnia del Tottenham. Ole Solskjær è in attesa spasmodica per Bruno Fernandes: il trequartista portoghese è in dirittura d’arrivo per circa 65 milioni di euro (tra parte fissa e bonus), nel frattempo si cerca anche un attaccante e i nomi che circolano sono quelli di Giroud e Slimani; poche assenze ma pesanti in casa United: out sicuramente Rashford, Tuanzebe, McTominay e Pogba, mentre i centrali Lindelof e Bailly sono a mezzo servizio e non è escluso che possano alzare bandiera bianca. Espírito Santo ha ammonito a gran voce la società, vista la necessità di rinforzare la squadra con almeno altri due pezzi, il solo acquisto del giovane attaccante Campana non basterà certo a rinforzare la formazione e pertanto andranno reinvestiti i soldi presi dalle cessioni di Cavaleiro e Cutrone (oltre ad aver interrotto il prestito di Vallejo) se si vuole essere competitivi sia in campionato che in Europa; out per questo match il solo Vinagre, con Boly che ha recuperato e dovrebbe farcela quantomeno per andare in panchina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Manchester United-Wolverhampton:

Manchester United-Wolverhampton probabili formazioni:

Probabile formazione Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Jones, Maguire, Shaw; Fred, Matic; Pereira, Mata, James; Martial.

Probabile formazione Wolverhampton (3-4-3): Patricio; Dendoncker, Coady, Saiss; Doherty, Neves, Moutinho, Jonny; Traoré, Jimenez, Neto.

Manchester United-Wolverhampton quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.20 3.15 3.45 1.65 2.15 1.85 1.87 2.15 3.10 3.50 1.72 2.05 1.80 1.90 2.18 3.10 3.71 1.65 2.15 1.84 1.90

Ci aspettiamo una partita da GOAL ed OVER 2,5… se invece preferite andare sulla vittoria secca di una compagine allora vi consigliamo di puntare sui ragazzi di Solskjær!

Manchester United-Wolverhampton dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa su Sky Sport Football alle ore 18:30.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Consueto appuntamento settimanale con i podcast tematici di RadioGoal24, quest’oggi per l’universo Premier League tratteremo l’argomento Moise Kean: dai gol in tenera età con Verona e Juventus al fallimento dei suoi primi mesi all’Everton. Il talentuoso attaccante di Vercelli non ha vent’anni ancora ma ha già vissuto diverse vite calcistiche: ha militato nella Juventus, nel Verona e nell’Everton, ha segnato sia in Serie A che in Premier League, è stato valutato e venduto per oltre trenta milioni di euro ed è stato già allenato da maestri come Marco Silva, Max Allegri e Carlo Ancelotti. I gol, le caratteristiche, i ritardi, l’etichetta del giovane campione e quella del bad boy, cosa è stato e cosa ne sarà di Moise Kean, di tutto questo abbiamo parlato nel podcast.