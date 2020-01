Crystal Palace-Sheffield: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Ci sarà da divertirsi sabato 1 gennaio alle ore 16:00 quando, grazie alla venticinquesima giornata di Premier League, potremo assistere a un bel match tra Crystal Palace e Sheffield. La classifica vede le due squadre lottare per la zona Europa League: le Eagles sono undicesime con 30 punti mentre le Blades sono ottave con 33, le due compagini sono rispettivamente distanti quattro ed un punto dalla zona coppe. Roy Hodgson sta vagliando la cessione di Patrick van Aanholt dopo gli acquisti di Cenk Tosun e Scott Banks, qualora dovesse uscire il terzino olandese ne verrà acquistato un altro e si fa il nome di Matty Cash, talentuoso tuttofare del Nottingham Forest classe ‘97; rimarranno out per questioni legate al mercato Benteke ed il già citato van Aanholt, mentre Sakho, Schlupp e Townsend non saranno a disposizione per infortunio. Chris Wilder ha visto la sua squadra rinforzarsi con Jack Robinson e Jack Rodwell, ora il tecnico spera di ottenere anche un attaccante dal mercato ma sarà difficile se non ne uscirà almeno uno di quelli già in rosa; tutti a disposizione di Chris Wilder per questo match, compreso l’attaccante McGoldrick che ha smaltito le noie muscolari accusate nelle ultime settimane. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Crystal Palace-Sheffield:

Crystal Palace-Sheffield probabili formazioni:

Probabile formazione Crystal Palace (4-3-3): Guaita; Kelly, Tomkins, Cahill, Riedewald; Kouyaté, McCarthy, MacArthur; Ayew, Tosun, Zaha.

Probabile formazione Sheffield (3-5-2): Henderson; Balham, Egan, O’Connell; Baldock, Lundstram, Norwood, Fleck, Stevens; McBurnie, Mousset.

Crystal Palace-Sheffield quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 3.10 3.00 2.50 1.45 2.55 2.10 1.67 3.10 3.00 2.40 1.53 2.40 2.05 1.70 3.06 3.05 2.53 1.49 2.50 2.03 1.73

Segno 2 e UNDER 2,5 ci sembrano le migliori opzioni.

Crystal Palace-Sheffield dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

