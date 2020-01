Burnley-Arsenal: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La domenica di Premier League si aprirà con Burnley-Arsenal, match della venticinquesima giornata di Premier fissato per le ore 15:00 del 2 febbraio. La classifica vede le squadre a pari punti: sia Clarets che Gunners sono a quota 30 punti, rispettivamente in tredicesima e decima posizione per la questione differenza reti, ma se per il Burnley questa posizione va bene non si può dire lo stesso per l’Arsenal. Sean Dyche ha ottenuto un solo giocatore dal mercato ma forse è proprio quello che cercava: tra le fila dei Clarets è tornato dal prestito al QPR il centravanti Nahki Wells, artefice di sei mesi in Championship conditi da 26 partite con 13 gol e 3 assist; per questo match il nuovo Wells partirà inizialmente in panchina, mentre in infermeria ci sarà il solo Barnes che non farà parte dei convocati. Mikel Arteta ha salutato il difensore Mavropanos che è andato in prestito al Norimberga, al suo posto è arrivato il difensore spagnolo Pablo Marì in prestito con diritto di riscatto dal Flamengo, in più Arteta ha riabbracciato l’attaccante Nketiah che è rientrato dal prestito infruttuoso al Leeds; out per questa trasferta i vari Tierney, Chambers, Kolasinac e Nelson, da valutare invece le condizioni precarie di Mustafi. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Burnley-Arsenal:

Burnley-Arsenal probabili formazioni:

Probabile formazione Burnley (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Hendrick, Westwood, Cork, McNeil; Rodriguez, Wood.

Probabile formazione Arsenal (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Sokratis, Luiz, Saka; Torreira, Xhaka; Pépé, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Burnley-Arsenal quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL ... in arrivo! 3.70 3.30 2.00 1.87 1.87 1.72 2.00 3.75 3.35 2.06 1.84 1.90 1.70 2.07

Confidiamo nelle innovazioni che Arteta sta portando all’Arsenal e pertanto consigliamo il segno 2

Burnley-Arsenal dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 15:00.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.

Consueto appuntamento settimanale con i podcast tematici di RadioGoal24, quest’oggi per l’universo Premier League tratteremo l’argomento Moise Kean: dai gol in tenera età con Verona e Juventus al fallimento dei suoi primi mesi all’Everton. Il talentuoso attaccante di Vercelli non ha vent’anni ancora ma ha già vissuto diverse vite calcistiche: ha militato nella Juventus, nel Verona e nell’Everton, ha segnato sia in Serie A che in Premier League, è stato valutato e venduto per oltre trenta milioni di euro ed è stato già allenato da maestri come Marco Silva, Max Allegri e Carlo Ancelotti. I gol, le caratteristiche, i ritardi, l’etichetta del giovane campione e quella del bad boy, cosa è stato e cosa ne sarà di Moise Kean, di tutto questo abbiamo parlato nel podcast.