Newcastle-Norwich: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Uno dei match della venticinquesima giornata di Premier League che si giocheranno sabato 1 gennaio alle 16:00 sarà Newcastle-Norwich, un vero e proprio scontro salvezza. La classifica vede una squadra messa decisamente meglio dell’altra, ma ancora nulla è deciso: i Magpies sono quattordicesimi con 30 punti mentre i Canaries ultimi con appena 17, la vittoria servirebbe al Newcastle per dare un colpo decisivo allo spettro retrocessione mentre per i Canaries i tre punti ridarebbero speranza ad un ambiente demoralizzato e quasi del tutto arresosi alla discesa in Championship. Steve Bruce ha ottenuto l’esterno Lazaro ed il centrocampista Bentaleb fino ad ora dal mercato, ora si cerca disperatamente un attaccante in casa Newcastle per dare alla squadra quel numero di gol necessari al raggiungimento degli obiettivi stagionali: Piatek e Kalinic sono i nomi più in voga, più complicato invece Giroud in quanto l’Inter sembra decisamente più avanti nella trattativa; anche per questo match Bruce farà la conta dei presenti: out Dummett, Ki, Krafth, Manquillo, Gayle, Muto e Willems, da monitorare il rientrante Lejeune che potrebbe partire al massimo dalla panchina. Daniel Farke è andato a cercare giocatori direttamente a casa sua, sono infatti arrivati i centrocampisti Duda e Rupp dalla Germania, ma non finisce qui il mercato del Norwich che è ora alla ricerca di un altro paio di pedine per rinforzare la squadra; per il match gli unici assenti in casa Norwich saranno lo squalificato Godfrey e l’infortunato Klose, da monitorare invece le condizioni di Amadou e Buendia che prenderanno comunque parte alla spedizione. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Newcastle-Norwich:

Newcastle-Norwich probabili formazioni:

Probabile formazione Newcastle (3-5-2): Dubravka; Fernandez, Lascelles, Clark; Lazaro, Almiron, Heyden, Shelvey, Ritchie; Saint-Maximin, Joelinton.

Probabile formazione Norwich (4-2-3-1): Krul; Aarons, Zimmerman, Henley, Byram; McLean, Tettey; Rupp, Duda, Cantwell; Pukki.

Newcastle-Norwich quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.25 3.35 3.25 1.80 1.95 1.70 2.00 2.20 3.30 3.20 1.80 1.95 1.75 1.95 2.28 3.25 3.29 1.82 1.92 1.70 2.07

Il segno 1 ed il NO GOAL ci sembrano le opzioni migliori, altrimenti provate con l’UNDER 2,5.

Newcastle-Norwich dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita non verrà trasmessa in diretta.

