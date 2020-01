Il match che chiuderà la venticinquesima giornata di Premier League si giocherà domenica 2 febbraio alle ore 17:30, quando a Londra arriveranno i terribili ragazzi del Manchester City a far visita ai padroni di casa del Tottenham. La classifica vede le squadre decisamente più distanti rispetto alla scorsa stagione: a deludere sono gli Spurs che si ritrovano sesti con 34 punti e reduci da l’ennesimo periodo altalenante di risultati, i Citizens invece sono secondi con 51 punti e quindi addirittura a +17 dai rivali di questo weekend. José Mourinho ha perso, a malincuore, Christian Eriksen che è volato in direzione Milano ma questa cessione non ha solo deluso tifosi e tecnico, ha anche fatto storcere il naso a Mourinho che ha ammonito Marotta e l’Inter definendo la trattativa “scorretta nelle tempistiche”, comunque il tecnico portoghese si è consolato con gli arrivi del centrocampista Gedson Fernandes e dell’ala Steve Bergwijn; out per il Tottenham i soli Kane, Davies e Sissoko, mentre Lloris e Ndombélé hanno recuperato da poco e non è detto che riusciranno a partire titolare. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Tottenham-Manchester City:

Tottenham-Manchester City probabili formazioni:

Probabile formazione Tottenham (4-3-3): Gazzaniga; Aurier, Alderweireld, Vertonghen, Tanganga; Lo Celso, Dier, Alli; Lamela, Moura, Son.

Probabile formazione Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Aguero, Sterling.

Tottenham-Manchester City quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL ... in arrivo! 5.50 4.60 1.48 2.55 1.48 1.60 2.20 6.03 4.25 1.54 2.70 1.43 1.50 2.48

Sicuramente l’OVER 2,5 ci sembra la puntata migliore da fare, altrimenti potreste rischiare un coraggioso segno X.

Tottenham-Manchester City dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 17:30.

