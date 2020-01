West Ham-Liverpool: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

Mercoledì 29 gennaio alle ore 20:45 tornerà la Premier League con il recupero della diciottesima giornata: West Ham-Liverpool, match che saltò per gli impegni dei Reds nel Mondiale per Club. La classifica è decisamente diversa tra le due compagini: Hammers diciassettesimi con 23 punti e a pari merito con Watford e Bournemouth, Reds capolisti con 67 punti e a +16 sul City. David Moyes ha un match point importante per arrivare alla venticinquesima con tre punti di vantaggio sulle dirette concorrenti in zona rossa, il guaio è che di fronte si parerà loro la squadra più forte ed in forma del pianeta; Molte grane per il tecnico scozzese: out Fabianski, Jimenez, Fredericks, Yarmolenko, Wilshere e Felipe Anderson, mentre Masuaku e Snodgrass non sono al meglio ma risponderanno comunque presente alla convocazione. Jurgen Klopp in settimana si è lamentato molto con la FA per la questione partite: nel periodo di pausa previsto per febbraio infatti il Liverpool giocherà recuperi e replay di campionato e coppe, il tecnico tedesco non ha preso affatto bene questo calendario e ha minacciato di mandare in campo la primavera (come già successo in Carabao Cup quando coincisero i match di quest’ultima e del Mondiale per Club); per il match non saranno a disposizione Clyne, Shaqiri, Milner e Mané, mentre Lallana dovrebbe farcela quantomeno per andare in panchina. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di West Ham-Liverpool:

West Ham-Liverpool probabili formazioni:

Probabile formazione West Ham (4-2-3-1): Randolph; Zabaleta, Diop, Ogbonna, Cresswell; Noble, Rice; Snodgrass, Lanzini, Fornals; Antonio.

Probabile formazione Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, Origi.

West Ham-Liverpool quote e pronostico:

*le quote potranno subire variazioni (che saranno prontamente da noi segnalate) nei prossimi giorni

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 8.75 5.75 1.30 2.35 1.55 1.90 1.80 8.00 5.25 1.33 2.35 1.55 1.90 1.80 9.10 5.00 1.35 2.33 1.56 1.87 1.87

OVER 2,5 e segno 2 appaiono come le puntate più ovvie e dunque meno remunerative, in tal caso consigliamo il NO GOAL se si vuole alzare leggermente la posta in palio.

West Ham-Liverpool dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 20:45.

Resta aggiornato su tutte le quote e le formazioni con RadioGoal24!

Rimanete collegati su RadioGoal24 per scoprire le probabili formazioni e le quote dei principali campionati europei:

–Serie A

–Premier League

–Bundesliga

–Liga

Rimanete aggiornati su tutte le ultime notizie dal mondo del calcio tramite il nostro canale Spreaker, sul nostro sito web www.radiogoal24.it e sui canali social di RadioGoal24.