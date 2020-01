Leicester-Chelsea: probabili formazioni, quote e dove vederla in TV

La venticinquesima giornata di Premier League si aprirà col match di sabato 1 gennaio quando alle 13:30 si affronteranno Leicester e Chelsea. La classifica sorride a entrambe e ci racconta di un incontro ad alta quota: le Foxes sono terze con 48 punti, i Blues invece quarti con 40, dunque questo match determinerà se il Leicester scapperà definitivamente verso l’alto o se il Chelsea avvicinerà la terza posizione allungando sulle dirette concorrenti alla zona Champions. Brendan Rodgers ha chiesto un difensore alla proprietà e i dirigenti si stanno muovendo in tal senso, il nome che si fa è quello del centrale del Southampton: il roccioso Yannick Vestergaard; out per Rodgers i centrocampisti Mendy, James e Amartey. Frankie Lampard aspetta l’uscita di Olivier Giroud per poi buttarsi su due profili: l’attaccante Krisztof Piatek ed il centrocampista Bruno Guimaraes; per il Chelsea unici assenti Loftus-Cheek e Pulisic. Andiamo ora a vedere le probabili formazioni e le quote di Leicester-Chelsea:

Leicester-Chelsea probabili formazioni:

Probabile formazione Leicester (4-1-4-1): Schmeichel; Pereira, Evans, Soyuncu, Chilwel; Ndidi; Ayoze, Maddison, Tielemans, Barnes; Vardy.

Probabile formazione Chelsea (4-3-3): Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Hudson-Odoi, Abraham, Willian.

Leicester-Chelsea quote e pronostico:

AGENZIE 1 X 2 UNDER 2.5 OVER 2.5 GOAL NO GOAL 2.50 3.70 2.60 2.20 1.60 1.50 2.40 2.55 3.60 2.50 2.30 1.57 1.50 2.40 2.66 3.40 2.63 2.25 1.60 1.50 2.48

Il GOAL ci sembra la puntata migliore, altrimenti il segno X ci piace molto come opzione

Leicester-Chelsea dove vederla in TV

La Premier League è in esclusiva Sky e sarà quindi visibile sulla piattaforma satellitare. La partita verrà trasmessa sul canale Sky Sport Football alle ore 13:30.

